Esta fue la entrevista de Carlos Quílez con 'El Yoyas' tras tres semanas fugado: "Prefiero la condición de prófugo que la de reo"

Equipo de Investigación reconstruyó los 19 meses que Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas' tras su participación en Gran Hermano en 2001, permaneció huido de la Justicia tras ser condenado por violencia machista contra su expareja, Fayna Bethencourt.

Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas' tras su participación en Gran Hermano en 2001, estuvo 19 meses huido de la Justicia tras ser condenado por violencia machista contra su expareja, Fayna Bethencourt, a quien había conocido durante el reality.

Equipo de Investigación repasó la fuga del televisivo en marzo de 2025 en este reportaje en el que mostraba la entrevista que le hizo Carlos Quílez solo tres semanas después de desaparecer mientras 'El Yoyas' estaba escondido en una masía en mitad del bosque propiedad de sus padres Torre de Claramunt-

"Me he encontrado con un hombre obsesionado con su situación, empecinado, totalmente empecinado en no entregarse a la Justicia", afirmó el periodista sobre Navarro, quien aseguró que prefería su condición "de prófugo que la de reo": "No me van a encontrar y moriré de pie, no de rodillas". Por su parte, Fayna, difundió un vídeo en redes sociales pidiendo la colaboración ciudadana para dar con el paradero de 'El Yoyas': "Me dirijo al defensor del pueblo como víctima de violencia de género que a día de hoy desconoce el paradero de la persona que fue condenada por maltratarle. Además, tengo que soportar que esta persona haga declaraciones a distintos medios de comunicación defendiendo su inocencia cuando ha sido condenado por sentencia firme".

Cinco meses después, Fayna se dirigió a su maltratador a través de una carta que compartió en Instagram en la que relataba la dureza de las agresiones y palizas que le había propinado. Finalmente, 19 meses después, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron a Navarro, cuyo deterioro físico sorprendió a los agentes.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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