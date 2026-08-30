Hemeroteca de Equipo de Investigación
Habla un vecino de los clanes de la Cañada Real: "Son como el caballo de Atila, donde entran, no dejan nada sano"
"¡La chatarra no da para construirse una casa, ni para comprar un Mercedes! Tienen unos niveles impresionantes de lujo y de despilfarro", contó un vecino, propietario de una parcela en venta cerca a un asentamiento de la Cañada Real.
En 2021, Equipo de Investigación localizó a 26 kilómetros de la Cañada Real un nuevo asentamiento. En concreto, se encontraba en una zona cercana a Morata de Tajuña y Chinchón. "Compran parcelas que son rústicas, en las que no se puede construir, pero ellos construyen y se enganchan a la luz, como siempre", se quejaba un informante anónimo.
En dicho asentamiento, no había chabolas visibles, sino casetas ligeras prefabricadas y fácilmente transportables. Un vecino, propietario de una parcela en venta cerca de la zona, confesó su preocupación en este vídeo de Equipo de Investigación: expresó su preocupación por la situación: "Esta gente suele comprar en negro, se dedica a lo que se dedica. La chatarra no da para construirse una casa ni para comprarse un Mercedes. Tienen unos niveles impresionantes de lujo y de despilfarro".
Además, el hombre aseguró que entre los residentes existía preocupación por si se terminaba produciendo una situación como la de la Cañada Real: "Evidentemente hay miedo, porque esta gente es como el caballo de Atila, donde entra, no dejan nada sano".
* El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2021 de Equipo de Investigación.
*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el tesoro de la Cañada en atresplayer.com
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido