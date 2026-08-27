Última hora de la riada masiva en Nepal | Exteriores confirma que hay cuatro españoles no localizados tras la tragedia

El cambio climático puede no ser el único causante de la riada de Nepal Los expertos están analizando las causas que han desembocado en una riada en Nepal que ha dejado cientos de muertos y miles de desaparecidos. La tragedia comenzó con una avalancha masiva de hielo y roca en las laderas del norte del pico Langtangligung, hacia el río Lhende Khola en el lado tibetano. Aunque los expertos advierten del cambio climático, los expertos dicen que el derretimiento de los glaciares pudieron jugar un papel clave en el desastre. Reuters Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

China informa de la desaparición de casi 100 ciudadanos chinos tras la riada de Nepal El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha informado de que casi 100 ciudadanos chinos están desaparecidos tras la riada de Nepal. Entre los desaparecidos hay turistas y peregrinos. China mantiene una comunicación constante con Nepal en las labores de búsqueda y rescate, informando a las embajadas pertinentes sobre la situación. Reuters Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Casi 600 desaparecidos en las zonas afectadas por la riada La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas de Nepal, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas. De todos ellos, 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí. Previamente, la Junta de Turismo de Nepal había indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encontraban en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Nepal eleva a 177 la cifra de muertos tras la devastadora riada en la frontera con el Tibet La Policía de Nepal elevó este jueves a 177 la cifra de cadáveres recuperados tras la devastadora riada registrada en la frontera con el Tíbet, donde las fuerzas de seguridad mantienen un operativo masivo de búsqueda por el desbordamiento del río Bhote Koshi. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

EEUU anuncia que entregara medio millón de dólares en "asistencia" tras las riadas de Nepal El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la entrega de 500.000 dólares (unos 429.000 euros) en "asistencia" tras las "devastadoras" riadas en la frontera entre Nepal y China y ha asegurado que su Embajada en Katmandú trabaja con las autoridades locales para localizar a estadounidenses desaparecidos a causa del desastre, que deja ya más de 160 muertos y cerca de 580 desaparecidos. Un portavoz del Departamento de Estado ha resaltado que Washington "está siguiendo de cerca la situación y ha enviado un asesor de respuesta ante desastres a la región para apoyar las labores de socorro", antes de especificar que el citado paquete de ayuda se enmarca en un acuerdo con Catholic Relief Services "para financiar refugios de emergencia, artículos de primera necesidad y asistencia en materia de agua, saneamiento e higiene para las comunidades afectadas por las inundaciones". Asimismo, ha subrayado que "la Embajada estadounidense en Katmandú trabaja de cerca con las autoridades locales para localizar y asistir a ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas", al tiempo que ha reclamado a sus nacionales en Nepal "que necesiten asistencia urgente en relación con las inundaciones" que contacten por correo electrónico con la legación. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Exteriores confirma que hay al menos cuatro españoles desaparecidos por la riada de Nepal José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha informado de que al menos hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekosi, cerca de la frontera con Tíbet, en China. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este jueves de que al menos hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China. Albares ha subrayado también que no constan que haya fallecidos españoles, pero ha pedido a familiares y amigos de ciudadanos que sepan o que hayan estado en la zona siniestrada para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto con la Unidad de Emergencia Consular o los servicios centrales en Madrid. En un audio remitido a los medios, el ministro ha recordado que el Consulado Honorario de España en Nepal, la Embajada española en Nueva Delhi y el consulado general en Pekín "están plenamente movilizados para atender a los españoles", al tiempo que ha subrayado que los teléfonos consulares están disponibles en sus redes sociales o en las del Ministerio. Finalmente, Albares ha traslado sus condolencias y ha enviado su solidaridad al Gobierno y pueblo nepalí. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Los científicos alertan de las opciones de nuevas riadas si se libera el agua atrapada por los escombros Los científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) han advertido de que los escombros arrastrados en la riada del Himalaya, que ha dejado decenas de muertos y cientos de desaparecidos entre Nepal y China, podrían generar represas naturales y provocar un segundo episodio catastrófico si se liberan. Ha sido a través de una nota de prensa desde la que han señalado que las autoridades y los científicos están evaluando si los escombros arrastrados han bloqueado temporalmente el río en un tramo estrecho, "formando una represa natural", dado que si ese agua se libera de forma repentina puede generar un "peligro secundario". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Las autoridades prevén que el número de muertos suba con el paso de las horas La Policía, a través de su portavoz, ha avisado de que la cifra de muertos va a superar los 165. "El número va a aumentar. Hemos reanudado la búsqueda y se espera que se puedan recuperar más cuerpos", ha expuesto en Reuters. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Cuatro españoles, entre los desaparecidos por la tragedia de Nepal Casi 500 extranjeros figuran entre las 1.500 personas desaparecidas en Nepal, según informaron autoridades policiales. Entre los turistas desaparecidos, procedentes de más de dos docenas de países, había 177 de India, 63 de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 del Reino Unido, 25 de Canadá y cuatro españoles. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo