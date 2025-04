Así intenta captar un reclutador de IM Academy a un joven: "En la carrera te preparan para ser un buen profesional pero pobre"

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2022, IM Academy contaba en sus redes sociales con más de 150.000 seguidores. Equipo de Investigación analiza los perfiles de Instagram de sus líderes. Chris Terry, su fundador, tiene 146.000 seguidores y se define a sí mismo como trader ( persona que compra y vende activos financieros), inversor y filántropo.

Un reportero de Equipo de Investigación se puso en contacto con la supuesta academia a través de un número de teléfono que aparecía en sus redes sociales y en menos de cinco minutos le mandan un audio para proponerle una videollamada. En ella, un chico le contó cómo en cuarto año de carrera dejó sus estudios por la academia.

"Nosotros somos usuarios de una plataforma de educación que te enseña habilidades para hacer dinero", explicó el hombre, que aseguró que en cambio en las carreras "te preparan para ser un buen profesional, pero para que seas pobre".

Además, cuando el reportero le preguntó si había ganado dinero en la academia, el joven contestó tajante: "He tenido ganancias con las criptomonedas, pero yo no quiero que empieces por emoción al dinero sino para educarte". Por último, el chico explicó que aunque la academia no tenía becas se podían ganar 150 euros al mes con el netwoking, es decir, reclutando más gente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Puedes ver el programa al completo en astresplayer.com