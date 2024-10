Sheila Bautista tenía 16 años cuando asesinaron a su madre de ocho disparos en Ventas de Retamosa, Toledo. El asesino entró a la rotonda al revés, bloqueó el coche de Mercedes -en el que también iba Daniel, de 12 años-, se bajó y le pegó ocho disparos; aunque no pudo matar al pequeño. Llevaba a Daniel al colegio, como todas las mañanas a la misma hora.

El viernes 4 de mayo de 2018 un hombre, que conducía un coche negro, puso punto y final a la vida de Mercedes, de 41 años. "Ahora mismo sus asesinos están en la calle", denuncia Sheila a un reportero de Equipo de Investigación, y eso que han pasado seis años.

"Mi madre era una persona muy trabajadora, siempre estaba sonriendo", dice en este vídeo, en el que explica que llevaba una vida de lo más tranquila trabajando como limpiadora, antes en casas particulares y en ese momento en el Ayuntamiento.

"Yo me enteré porque ese día estaba en casa de mi abuela. Eran las nueve menos algo de la mañana" y llamaron al teléfono fijo. "Escuché a mi abuela hablar con el marido de mi madre y decía 'no me digas eso'", recuerda. Fue así como se enteró del asesinato de su madre y su abuela "no sabía cómo decírselo". "Nos fuimos directamente a donde había pasado todo lo de madre", nos cuenta.