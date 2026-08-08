Así fue la "mayor operación en la zona contra el narcotráfico de marihuana" en la casa de 'El Patrón'

Al entrar en una plantación en la casa de 'El Patrón', la Guardia Civil encontró una enorme plantación compuesta por 1.000 macetas que en el mercado podrían alcanzar los 300.000 euros.

Hasta 60 guardias civiles y 20 militares formaron en 2022 este gran operativo en la calle de Guadalete para acceder a la casa de 'El Patrón', donde se realizó, según uno de los agentes en Equipo de Investigación, la "mayor operación en la zona contra el narcotráfico de marihuana". Y es que el gran consumo de luz en la calle de 'Los Piños' fue el origen de la primera gran operación contra el clan.

Los agentes descubrieron una plantación en la casa de 'El Patrón' formada por 1.000 macetas que en el mercado podrían alcanzar los 300.000 euros. Además, junto al invernadero de marihuana, se encontraron un vestidor con un centenar de prendas de marca y 40 pares de zapatos de lujo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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