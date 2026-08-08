Así explicó un policía cómo descubrieron al clan de 'Los Piños': "Solo en un tramo de su calle se consumía más luz que en todo el hospital"

Un guardia civil explica que el incendio de un transformador en la calle del clan de 'Los Piños' fue "consecuencia del consumo excesivo de electricidad de las plantaciones de marihuana".

Equipo de Investigación se desplazó en 2022 hasta las calles de Puerto Serrano de noche para comprobar que no había luz en las calles. Los propios vecinos de la Serranía de Cádiz explicaron a los reporteros que estos cortes de luz pasaban a diario. Incluso, una mujer culpó al "cultivo de marihuana" como responsable de los cortes. Precisamente, a tan solo 500 metros de la calle donde vivían 'Los Piños' se incendió un transformador. Según explicó un guardia civil, el incendio fue "consecuencia del consumo excesivo de electricidad de las plantaciones de marihuana".

"Estamos hablando de viviendas donde a lo mejor existen de cuatro a seis aparatos de aire acondicionado funcionando las 24 horas, y bombillas de 600w para dar calor a las plantas, además de ventiladores, extractores de olor, de humedad… la infraestructura es totalmente sobredimensionada", detalló. Además, el agente resaltó que "solo en un tramo de la calle de 'Los Piños' se consumía más luz que en todo el hospital comarcal de Villamartín". Fue precisamente el gran consumo de luz de la calle lo que originó la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del 2022.

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