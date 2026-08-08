"Cobro todos los años 5 millones de las pagas": así se sinceró Conchi 'La Latera', 'banquera' del clan de 'Los Piños' y madre de 'El Patrón'

"Conchi, 'La Latera' da pistas sin querer a los agentes de cómo seguir el rastro del dinero del clan de 'Los Piños' gracias a este vídeo.

La madre de 'El Patrón', uno de los cabecillas del clan de 'Los Piños', se presentó en un vídeo que ella misma grabó y compartió en redes sociales sin saber que iba a ser determinante para la investigación que la Guardia Civil estaba realizando contra el narcotráfico de la zona del Estrecho. "Mira, buenas tardes, 'manchaputona'. Mira, aquí está 'La Latera'...", destacaba Conchi en el vídeo, que puedes ver sobre estas líneas.

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2022 Glòria Serra destaca que "Conchi, 'La Latera', da pistas a los agentes de cómo seguir el rastro del dinero". "Es verdad que ella no suele hacer ostentación, pero días después de la 'Operación Chulengo' hizo unas declaraciones en un vídeo que circuló por las redes sociales donde ella misma decía que tiene bastante dinero y que está justificado mediante una serie de pagas de diferentes familiares", explicaba también un agente judicial.

Y es que Conchi aseguraba que cobraba "todos los años 5 millones de las pagas, por un lado" y "de la declaración de la renta 4.000 euros" que se lo ingresaban en el banco. "La paga de mi madre es mía. Mi hijo tiene dinero... y de 'cash'. Y lo de antes, de aquellos tiempos, guardado está", contaba ella en este vídeo. "Yo sé dónde lo pongo, ¿vale?", aseguraba. Además, 'La Latera' hacía las funciones de 'banquera' del clan. "La cuenta ha llegado a tener grandes cantidades de dinero, superiores a 80.000 euros", concluía el agente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

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