La imagen del coche de un policía totalmente calcinado tras interceptar al padre de 'El Patrón' en un control

Tras instalar un control en el principal acceso a Puerto Serrano, tres patrullas de la Policía Local interceptaron a 'El Piño', padre de 'El Patrón'. Dos semanas después, el coche de uno de los agentes, apareció completamente calcinado.

Equipo de Investigación presenció en 2022 el control en el que tres patrullas de la Policía Local interceptaron a 'El Piño', padre de 'El Patrón'. La operación generó gran tensión en el municipio, y apenas dos semanas después, el coche de uno de los agentes que participó en el control apareció calcinado. Una situación que se interpretó como un mensaje intimidatorio vinculado al clan.

Los reporteros de Equipo de Investigación estaban presentes en ese control y grabaron a 'El Piño', quien comenzó a insultar a una de las reporteras. "Tienes una cara de meterte unas pedazo de rayas… no veas el enganche que tiene que tener", le dijo a la periodista, quien le preguntó si estaba confirmando que traficaba.

El padre de El Patrón negó hacerlo en ese momento, aunque admitió que lo había hecho en el pasado. Incluso llegó a ofrecer droga: "Pero yo te vendo. Voy ahí a las 3.000 y vamos a pillar. ¿Quieres que te traiga un gramo? Dame dinero que voy a por él". Después de que el hombre se marchara, la Policía informó a la reportera que podía denunciarlo por "injurias".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del 2022.

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