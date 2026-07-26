La pista que puso en alerta a la Guardia Civil sobre el clan de 'Los Piños': "Su calle gasta más luz que el hospital comarcal"

Los cortes de luz eran habituales en Puerto Serrano y los vecinos señalaban a las plantaciones de marihuana. Un programa de Equipo de Investigación de 2022 mostró cómo el descomunal consumo eléctrico acabó delatando al clan de 'Los Piños'.

En 2022, Equipo de Investigación recorrió las calles de Puerto Serrano (Cádiz), donde los apagones se habían convertido en una escena cotidiana para los vecinos. Durante la grabación, los reporteros comprobaron que varias calles permanecían sin suministro eléctrico, una situación que los habitantes del municipio atribuían sin dudar a los enganches ilegales para abastecer plantaciones de marihuana.

"Tienen marihuana sembrada por todo el pueblo", aseguró una vecina al programa, que lamentó las consecuencias que sufrían quienes no tenían relación con esa actividad: "Lo pagamos entre todos. Tenemos que estar callados y ya está".

A apenas 500 metros de la calle en la que residía buena parte del clan de 'Los Piños', un transformador eléctrico había acabado completamente calcinado. Un agente de la Guardia Civil mostró el aparato a las cámaras y explicó el motivo del incendio: "Esta es la subestación que se quema como consecuencia del consumo excesivo de electricidad producido por las plantaciones de marihuana".

El guardia civil detalló la enorme infraestructura necesaria para mantener estos cultivos en el interior de las viviendas: "Estamos hablando de viviendas en las que hay cuatro, cinco o seis aparatos de aire acondicionado funcionando las 24 horas, bombillas de 600w para darle calor a las plantas, ventiladores, extractores de olor y humedad... Es una infraestructura totalmente sobredimensionada".

La magnitud del consumo quedó reflejada en una comparación que sorprendió a los reporteros. "Para que os hagáis una idea, ese tramo concreto de la calle consumía más luz que todo el hospital comarcal de Villamartín".

Según explicó la Guardia Civil, los enganches ilegales podían haber sido realizados tanto por integrantes de la organización criminal como por otras personas, aunque trabajaban para el clan. Precisamente ese extraordinario consumo eléctrico fue la pista que permitió poner en marcha la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022

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