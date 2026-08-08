La reacción violenta de la madre de ´'El Patrón' con Equipo de Investigación: "Me cago en tus muertos"

Equipo de Investigación se puso en contacto telefónico con Conchi, alias 'La Latera', madre de 'El Patrón', cuando estaba en libertad con cargos acusada de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En este reportaje antiguo, los reporteros de Equipo de Investigación llamaron por teléfono a Conchi, alias 'La Latera', madre de Francisco Javier Ramos, más conocido como 'El Patrón', que se encontraba en libertad con cargos acusada de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

"Me cago en tus muertos, cuando tenga que hablar algo, hablo con el juez. Ustedes mandáis una mierda, ¿vale?", contestó violenta Conchi a las preguntas del programa, como puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas. Por último, Equipo de Investigación mostró cómo los agentes de la Guardia Civil encontraron un vídeo en el que la propia mujer de 'El Patrón' presumía de la ocupación delictiva de su pareja.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa antiguo de Equipo de Investigación

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