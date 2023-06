Los teléfonos móviles se han convertido en parte de la vida de las personas, que permanecen conectadas a estos dispositivos permanentemente. Se usan para todo tipo de actividades, también para encontrar el amor. El programa Equipo de Investigación abordó en un reportaje estrenado en 2017 el funcionamiento de Tinder, la aplicación más usada para encontrar pareja. El capítulo ha sido emitido nuevamente por laSexta este sábado.

En España hay unos 13 millones de solteros y la mitad usa aplicaciones para encontrar pareja. La más popular es Tinder, que se ha impuesto a los métodos tradicionales para encontrar el amor. El programa visitó el estudio de un fotógrafo profesional para conocer los detalles que pueden ayudar a que un perfil tenga éxito gracias a las fotografías.

¿Cómo debe ser la foto perfecta para Tinder? "Lo ideal es que sea un plano cerrado para no perderte en la miniatura del perfil de la imagen, mirar a cámara, sonreír y ser lo más fresco posible", aconsejó Sergio García, quien advirtió de que si la imagen no enseña "lo que quieres mostrar, o no es adecuada para lo que la gente espera ver, al final vas a fracasar". Puedes consultar más detalles en el vídeo superior.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.