El contexto El incendio de Culla ya está estabilizado. Serra d'en Galcerán y Tírig siguen activos y hacía allí se dirige la UME en estos momentos.

Durante la madrugada del sábado, un amplio dispositivo trabaja para combatir los tres incendios activos en Castellón, ubicados en Serra d'en Galcerán, Tírig y Culla. El incendio en Serra d'en Galcerán, iniciado en La Vall d'Alba, ha obligado a confinar a unas 1.000 personas y evacuar a decenas de vecinos de masías. La Generalitat Valenciana ha activado el nivel dos del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales debido al riesgo de propagación. En el operativo participan unidades terrestres y aéreas de la Generalitat, Bomberos de Castellón, la UME y el Ministerio para la Transición Ecológica.

Un amplio dispositivo trabaja durante la madrugada de este sábado y toda la mañana para combatir los tres incendios que continúan activos en Castellón, concretamente en Serra d'en Galcerán, Tírig y Culla, después de que cuatro fuegos se originaran durante la tarde del viernes -uno de ellos, ya extinguido-.

El incendio de Culla ya está estabilizado. Serra d'en Galcerán y Tírig siguen activos y hacía allí se dirige la UME en estos momentos.

De estos tres, el que más preocupaba en las primeras horas era el de la Serra d'en Galceran, que afecta a unas 45 hectáreas.

Unas 1.000 personas confinadas en Castellón por tres incendios activos

La situación ha alertado a los servicios de emergencia por el riesgo de propagación de las llamas. El operativo está formado por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, de la Generalitat Valenciana y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Confinadas unas 1.000 personas

El incendio de Serra d'en Galcerán, que se inició en la localidad de La Vall d'Alba, ha obligado a confinar el municipio, donde permanecen unas 1.000 personas. Además, decenas de vecinos han sido evacuados de masías diseminadas por el monte.

Cruz Roja en la Comunidad Valenciana ha informado de que ha activado recursos de emergencia para instalar un albergue provisional en el polideportivo municipal Els Ibarsos, destinado a atender a una decena de personas desalojadas por este incendio.

Ante la simultaneidad de los incendios, la Generalitat Valenciana ha activado el nivel dos del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), prevista para aquellos casos en los que las llamas puedan "afectar gravemente a la población", lo que exige la "adopción inmediata de medidas de protección y socorro", o cuando sean necesarios medios extraordinarios para su extinción "o puedan comportar situaciones que deriven hacia un interés nacional".

También se consideran emergencias de situación dos aquellas que requieran la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), con representantes de distintas administraciones públicas para coordinar la respuesta a la emergencia.

Los medios para combatir los incendios

Según la actualización difundida a las 09:30 horas por Emergències 112CV, participan en el operativo ocho unidades terrestres y una helitransportada de los servicios forestales de la Generalitat, siete dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Castellón y 12 medios aéreos de la Generalitat, además de la aeronave de coordinación.

A estos recursos se suman cinco medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y la UME, además de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Policía de la Generalitat, medios sanitarios de la Generalitat y Guardia Civil, según esta información trasladada a través de X.

Además, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha desplegado tres dotaciones de las Unidades de Refuerzo de Incendios Forestales, ocho dotaciones, seis unidades de mando y coordinación, una unidad de jefatura, un técnico forestal, un camión nodriza articulado y un dispositivo completo de Puesto de Mando Avanzado, en coordinación con la Generalitat.

El Gobierno valenciano ha movilizado 20 unidades, mientras que la UME ha desplegado efectivos del Tercer Batallón para colaborar en las labores de extinción.

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