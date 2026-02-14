Así explica la tía de 'El Patrón' por qué tiene un Porsche Panamera: "Me dan tres pagas y mi marido cobra 504 euros"

El coche que habitualmente conduce Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', acusado de crear una supuesta red de blanqueo, está puesto a nombre de su tía, Carmen Ramos. Así lo explica ella.

Entre los ocho vehículos de alta gama que fueron requisados en una operación policial en 2022 contra el clan de 'Los Piños', en Puerto Serrano (Cádiz), se encontró un Porsche Panamera a nombre de la tía de 'El Patrón'. La propia Guardia Civil relataba a Equipo de Investigación que lo habitual es que estos vehículos no se inscriban a nombre de los responsables del clan.

Carmen Ramos, tía del líder de 'Los Piños', Francisco Javier Ramos, acusado en esa fecha de crear una supuesta red de blanqueo, dio una surrealista explicación a los reporteros de Equipo de Investigación sobre el motivo por el que tenía dicho coche a su nombre.

"Hombre, es que tengo tres pagas. Mi marido cobra 504 euros", afirmó la mujer, que defendía ser la propietaria del vehículo, un coche en 100.000 euros. "¿Cómo se ha comprado usted un coche valorado en 100.000 euros", preguntó el reportero a la mujer, que respondió: "Lo vi barato y me gustó y nada, me lo compré".

Sin embargo, Ramos no tenía carné de conducir. "Yo puedo meter un chófer, ¿no? Yo quiero ir a algún sitio, puedo a avisar a algún amigo de mi marido, ¿no?". Durante la conversación, Carmen acababa admitiendo que su sobrino le pidió el coche "para la niña" y que ella se lo dio: "El trato lo hicieron mis hermanos, no lo hice yo". Por último, la mujer evitó responder a preguntas relacionadas con las acusaciones que pesaban contra miembros de su familia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.