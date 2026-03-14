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Así explica un hombre por qué hizo un simpa en el bautizo de su hijo: "Les dio fiambre para comer"

"Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...", afirma el hombre denunciado por hacer un simpa en el bautizo de su hijo en Galicia.

Así explica un hombre por qué hizo un simpa en el bautizo de su hijo: "Les dio fiambre para comer"

En este reportaje de 2023, Equipo de Investigación localizó al hombre denunciado por haberse ido sin pagar en el bautizo de su hijo en un restaurante gallego. Aunque primero su mujer aseguró no haber nada del multitudinario simpa, minutos después, recibe una llamada del abogado del hombre, accediendo a ser entrevistado en presencia del letrado.

El hombre afirmó que había contratado "un servicio pagando una cantidad", pero "no para 200 personas", como afirmó la dueña del local. "No llegaron ni 200, ni 150", insistió el hombre en la entrevista, donde se defendió así: "Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...".

Además, el hombre también negó el menú que la duela del establecimiento contó a Equipo de Investigación que comieron. "Les dio fiambre para comer", aseguró el hombre, que insistió en que él no se llevó "nada". Por último, el acusado desmintió que su intención fuera no pagar recordando que ya había pagado una fianza antes del evento: "Si la intención era no pagar, no pagaba nada"..

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.

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