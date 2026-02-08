Ahora

El abogado que prepara la demanda contra la promotora de Charly: "Llevo más de 100 clientes y casi dos millones de euros estafados"

Un abogado mallorquín prepara una demanda civil multitudinaria contra la promotora de Charly, que llegó a vender más de 30 promociones cuando presuntamente ni siquiera contaba con el suelo para construirlas. Equipo de Investigación habla con él para conocer los detalles del caso.

El caso de Charly, el presunto estafador inmobiliario que deslumbró a Mallorca con promociones de lujo que nunca existieron, avanza hacia los tribunales. El abogado Bartolomé Salas prepara una demanda civil multitudinaria y ya representa a más de un centenar de afectados, con un fraude estimado en unos dos millones de euros. Asegura que cada semana aparecen nuevos damnificados y que la cifra "no deja de crecer", por lo que prevé coordinarse con otro letrado para agrupar a todas las víctimas.

En Equipo de Investigación, Salas calcula que podrían superar las 250 personas afectadas. Explica que la mayoría de las promociones ni siquiera contaban con el solar en propiedad. "Nunca pudo ejecutar lo que vendía. Desde el primer momento era una cortina de humo; no había nada detrás", afirma.

