"Lo aseguro por mis dos hijos": un extrabajador de Desguaces la Torre acusa al 'Rey de la Chatarra' de pagarle en B

El empresario madrileño fue investigado por Hacienda dentro de lo que se denominó Operación Ballesta, aunque niega que entregue el sueldo en negro a sus trabajadores.

Desguaces la Torre es uno de los negocios más conocidos de Madrid y de toda España. La empresa, dirigida por Luis Miguel Rodríguez, llegaba a facturas hasta 26 millones de euros al año hace 10 años, cuando Equipo de Investigación hizo un especial sobre el conocido 'Rey de la Chatarra'.

Aunque no siempre han ido las cosas bien para Rodríguez, conocido también por haber mantenido relaciones sentimentales con Carmen Martínez Bordiú o Ágatha Ruíz de la Prada. Entonces, Hacienda comenzó una investigación dentro de la llamada Operación Ballesta para investigar si este empresario pagaba a sus empleados en B.

En el desguace, los técnicos interrogan a clientes y empleados. El cajero automático en la entrada del negocio les hace sospechar del sistema de cobros. Incautan el dinero de la caja. El propio 'Rey de la Chatarra' recuerda este momento en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que ese cajero estaba ahí "porque la gente que a lo mejor quería sacar dinero, pues sacaba dinero y pagaba con dinero".

"Yo hago facturas todos los días, se contabilizan todos los tickets, o sea que es lo mismo. Aquí se hace todo en A, todo con factura", defiende el empresario, que sostiene que sus empresarios no cobraban en B: "Se le pagaba porque cobraba a todo el mundo en transferencia o si cobraba en efectivo tenía su nómina que justificaban el pago".

Sin embargo, un extrabajador del desguace afirma al programa que "hay muchos de mis compañeros que echan horas y lo pagan en dinero negro": "Eso te lo puedo asegurar por dos hijos que tengo", sentencia. Rodríguez, por su parte, se mantiene en que en su empresa "se cobraba todo en A".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de laSexta.

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