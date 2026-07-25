"Lo aseguro por mis dos hijos": la acusación de un extrabajador contra Desguaces La Torre por supuestos pagos en B

Equipo de Investigación recogió el testimonio de un extrabajador que aseguró que algunos empleados cobraban parte de sus horas en "pagos en B", una acusación que 'el rey de la chatarra' negó.

En 2015, seis funcionarios de Hacienda acudieron a las instalaciones de 'Desguaces La Torre' para investigar el funcionamiento del negocio dirigido por Luis Miguel Rodríguez, conocido como el 'rey de la chatarra'.

Durante la inspección, los técnicos interrogaron a clientes y empleados y analizaron el sistema de cobros de la empresa. Uno de los elementos que llamó su atención fue el cajero automático situado en la entrada del desguace, además de la incautación del dinero que había en caja.

Rodríguez defendió ante Equipo de Investigación la legalidad del funcionamiento de su empresa y aseguró que todos los pagos estaban registrados. "Yo hago facturas todos los días, se contabilizan todos los tickets. Aquí se hace todo en A, todo con factura", afirmó. El empresario también negó que existieran pagos irregulares a trabajadores y aseguró que todas las nóminas estaban justificadas.

Sin embargo, un extrabajador ofreció una versión diferente ante las cámaras del programa. Puedes escuchar el testimonio en el vídeo sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: el rey de la chatarra en atresplayer.com.