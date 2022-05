Cada fin de semana se celebran batallas de gallos en los parques de la capital. Isaac, un joven asesinado en Madrid, destacaba en estas batallas, donde era conocido como 'Little quinqui'. Soñaba con que una discográfica se fijara en su rap, una afición que también tenía su asesino.

Los amigos de Isaac huyeron tras el asesinato. Sin embargo, Equipo de Investigación consigue contactar con uno de ellos. Se ha mudado de ciudad y solo accede a que le entrevistemos en un hotel. Incluso lejos de su barrio teme las represalias de los 'Dominican don’t play'.

"Es importante que no se me reconozcan los ojos, ni la nariz ni la voz. Si me reconocen, podría pasar cualquier cosa", afirma, aunque no quiere decir si en el momento de la entrevista va armado.

El joven revela por qué cree que asesinaron a Isaac: "Querían que fuera miembro los DDP, por envidia y porque tenía conocidos Trinitarios que lo respetaban". "Isaac coincidió con los DDPP en el colegio y en la música coincidió con Trinitarios y tenía canciones con algunos, pero no era de ninguna banda. Se lo ofrecían y él se negaba. Los Trinitarios respetaban que él no quisiera ser trinitario pero los DDP lo presionaban, lo ahogaban", denuncia.