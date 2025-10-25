Amenazas y hostilidad: el violento recibimiento a Equipo de Investigación en San Lázaro

Durante la grabación de Millonarios sin blanca (2016), los reporteros entraron en el barrio de San Lázaro acompañados por la Policía. Desde el inicio, los vecinos reaccionaron con hostilidad, obligando al equipo a extremar precauciones.

En 2016, Equipo de Investigación estrenó el reportaje 'Millonarios sin blanca', un trabajo que desvelaba cómo operaba una importante red de blanqueo de dinero en Plasencia (Cáceres).

Los reporteros se adentraron en el barrio marginal de San Lázaro acompañados por agentes de la Policía, que les recomendaron mantenerse juntos y extremar las precauciones. Desde el primer momento, los vecinos reaccionaron con hostilidad: pedradas, insultos y amenazas se sucedieron mientras el equipo trataba de documentar la situación, tal y como se muestra en el vídeo sobre estas líneas.

"Tú ve para donde quieras, pero a mí no me grabes", gritaba uno de los residentes. El objetivo de los vecinos era impedir que el programa mostrara a las cuatro familias que controlan el tráfico de drogas en la zona, así como su mercado de heroína y cocaína. Cada año, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan unas cinco operaciones antidroga en este barrio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

