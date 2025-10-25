El método de adelgazamiento de un hombre que se inyecta Ozempic: "Cuando veo que me paso, voy al médico, receta y listo"

Álvaro Gabarró ha hecho uso del famoso medicamento para acabar con los diez kilos de más que ganó dejando de fumar. Pese a ser una toma controlada, un endocrino advierte de los posibles efectos secundarios de estas inyecciones.

Álvaro Gabarró ha podido acabar con los 10 kilos que ganó dejando de fumar gracias a un fármaco: Ozempic. Este empresario catalán ha visto uno de sus objetivos hechos realidad con las inyecciones controladas de este medicamento, originariamente creado para tratar la diabetes tipo 2.

En un especial de Equipo de Investigación de 2024, Gabarró contaba su experiencia y cómo lleva a cabo el proceso. "Dejé de fumar, lo que me llevó a ganar unos 10 kilos. Cuando vi que no podía controlar ese aumento de peso, decidí ir a un médico privado especializado", comentaba entonces, todo ello después de haberse planteado pasar por quirófano. Sin embargo, su doctora le sugirió una medicamento que le podía ayudar a adelgazar de forma más sencilla: Ozempic.

Álvaro muestra su proceso de tratamiento: comenzó pesando 95 kilos y, tras el uso del medicamento, perdió 10 kilos, estabilizándose en 88 kilos, aunque llegó a pesar 85. "Aparte de la imagen, corro más, me siento mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco, estoy mejor", aseveraba, a la vez que relataba que el principal efecto que ha notado es la drástica disminución del apetito, hasta el punto de llegar a sentarse a cenar sin hambre: "En cenas sociales, me tomo medio platito por quedar bien y poco más".

Este ha sido un método recurrente para el empresario. "Cuando veo que me paso, voy al médico, receta y listo. Otra vez analítica para ver que todo está bien, y listo". Y todo ello sin "métodos drásticos, ni sufrimientos ni regímenes". En los últimos tres o cuatro años, lo ha usado en tres ocasiones. "Tiene efecto rebote si no cuidas las formas: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien", explicaba.

Gabarró, además, se mostró despreocupado frente a las cámaras sobre los efectos secundarios de Ozempic: "No he notado nada, salvo ir al baño y algo de desajuste". Sin embargo, el endocrino Antonio Escribano alertó durante el programa que, a pesar de la experiencia del empresario, el medicamento puede ocasionar numerosos efectos secundarios: "Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, reflujo, gases, distensión abdominal, hipoglucemia, pancreatitis, alteraciones en la visión, en la frecuencia cardíaca y en la función renal".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

