De 24 terraplanistas invitados a la Antártida, solo uno regresa convencido de que la Tierra es redonda

Veinticuatro defensores del terraplanismo fueron invitados a viajar a la Antártida, el lugar que podría desmontar por completo sus creencias. Solo cuatro aceptaron el reto. Y de esos cuatro, uno regresó convencido de que la Tierra no es plana, sino una esfera.

El experimento que lo hizo cambiar de idea fue sencillo: comprobar con sus propios ojos el fenómeno de los 24 horas de luz solar en verano, algo que solo puede ocurrir en un planeta esférico.

"Te lo explico con una bola —decía el guía—: cualquier punto del planeta recibe luz o sombra según su posición. Pero en los polos, por mucho que gire, el sol nunca se oculta. Esto solo puede pasar si la Tierra es redonda".

Aun así, la experiencia no logró convencer a todos. Terraplanistas como Javier Poves y Óliver Ibáñez siguen manteniendo dudas: "Todavía tengo ese cuestionamiento... Bajo la cosmovisión bíblica y las antiguas civilizaciones no me cuadra del todo el modelo oficial de la Tierra esférica".

