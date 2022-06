IM Academy dice desarrollar su actividad en 140 países e Iván Briongos, que muestra cómo conduce un deportivo descapotable por Las Vegas es el líder a nivel nacional.

La Policía lo detuvo junto con otras siete personas más de la supuesta academia. No tiene formación universitaria, pero sí antecedentes por un un delito contra el patrimonio y ha formado parte de otras estructuras multinivel con anterioridad.

En 2017, Iván Briongos y Eduardo Arjona, operario de mantenimiento, entran en la primera empresa multinivel juntos.

"Él era una persona que siempre estaba ocupada trabajando, estaba muy enfocado. Siempre lo veía con el teléfono y haciendo llamadas, tenía esa ambición de crecer, de mejorar, para ser el ejemplo de todo lo que era el equipo", recuerda Arjona, que formó parte de IM Academy.

Su antiguo compañero desmiente el alto tren de vida que Briongos muestra en las redes sociales: "A mí me tocó ir a un evento de Las Vegas y todos esos coches y mansiones eran de alquiler".

Con el tiempo, Eduardo Arjona se percató de que la supuesta academia no ofrecía lo que prometía y decidió dejar de forma parte: "Lo dejé porque ese sueño no era tan real como decían, todo se vino abajo por su propio peso. Al querer salir me hacían llamadas y trataban de convencerme para que no me fuera (...) suena como una secta"