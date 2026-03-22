El alto tren de vida de Charly el estafador: "Manejaba mucho dinero, llevaba un Mercedes, vestía muy bien..."

Equipo de Investigación hablaba en 2023 con Jonathan, una de las personas afectadas por el estafador Charly. Él había comprado sobre plano la casa de sus sueños, pero todo se convirtió en una pesadilla cuando descubrió que algo iba mal.

Equipo de Investigación se ponía sobre la pista de Carlos García, alias 'Charly', un estafador, en 2023. Charly, fue condenado en diciembre de 2025 a 18 años de cárcel por cometer la mayor estafa inmobiliario de Baleares: timó 3,3 millones a 240 personas. El programa descubrió que había vendido en tan solo un año más de cien viviendas sobre plano. Los redactores contactaron con Pedro García del Barco, un promotor inmobiliario que era el presidente de la Patronal cuando Charly puso en marcha su gran proyecto.

Tenía planeadas ocho promociones en Marratxí (Mallorca), un municipio que eligió, según el promotor, por ser "el más cercano al municipio de Palma". "Los precios aquí son altos y elevados y es muy atractivo para el consumidor final", explicaba.

Jonathan Moral, una de las últimas personas en firmar un contrato de reserva con este estafador, desvelaba ante las cámaras que lo que tendría que haber sido su casa seguía siendo un edificio en ruinas. Sobre plano enseñaba a la reportera lo que iba a ser su piso. "Era la casa de mis sueños", lamentaba.

El precio era "muy llamativo" teniendo en cuenta la zona, reconocía, pero nunca llegó a sospechar nada: "Tenía muy buena pinta todo". "Nos trataron muy bien, nos ofrecían café, agua, pastelitos... de todo", relataba.

En la primera visita le recibió el mismísimo Charly. "Lo llamaban 'el Donald Trump de Mallorca' porque tenía los pelos como él. Era un hombre muy dulce a la hora de hablar. Era el papel que desempeñaba", recordaba, para después destacar que "manejaba mucho dinero, se le veía mucho en restaurantes, tenía un Mercedes, vestía muy bien, tenía muy buen reloj".

Su apariencia era la de una "persona adinerada" y cuadraba por completo con la imagen que se tiene de una persona que trabaja en una promotora de alto nivel, sostenía el afectado. Charly les metió prisa para comprar: "Hacía hincapié en que se iban a vender muy rápido".

Por eso hizo una reserva y pagó el 10%, 14.200 euros. Sin embargo, las obras no se iniciaron en el edificio. Cuando le reclamó a través del mail, él le pidió 1.000 euros al mes. "Nos dijo que había un problema con el balcón de la vivienda y que el Ayuntamiento no le daba la licencia", les explicó. Pasaron seis o siete meses hasta que se dio cuenta de que algo no iba bien.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

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