"Me están tomando el pelo": un hostelero se indigna al descubrir que no hay diferencias entre el agua filtrada y de grifo

Equipo de Investigación ha analizado ambas muestras en un laboratorio y sus resultados han mosqueado a un hostelero: "La empresa proveedora te vende que esto tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Equipo de Investigación ha indagado en los sistemas de filtrado de agua para la hostelería para comprobar que algunos restaurantes cobran por este agua filtrada. El programa, ante ello, ha tomado una muestra en cuestión para compararla con la que sale del grifo en tres restaurantes diferentes. En el laboratorio pudieron constatar que no hay diferencias significativas entre una y otra.

Una vez con los resultados, han vuelto a los restaurantes para informar a uno de los hosteleros, que se muestra más que cabreado ante las cámaras. "La empresa proveedora te vende que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado", afirma.

"Me parece que me están tomando el pelo. Esto no es gratuito para un local", insiste el hostelero.

Y es que ha hablado de los gastos: "Esa es una máquina de renting. Todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran. Soy partidario de cobrar todo lo que se sirve, que tiene un coste".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.

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