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Equipo de Investigación saca a la luz la práctica que hacen muchos restaurantes y que no está permitida
El programa ha desvelado ciertas prácticas que, si uno se fija en la carta de los locales, no están permitidas. Son por ejemplo el cobro del agua del grifo o por los cubiertos y el servicio en mesa.
Equipo de Investigación ha sacado a la luz una práctica que hacen muchos bares y restaurantes. Una que, si uno se fija detenidamente en los productos que ofrecen en su carta, no está permitida.
Y por ello los expertos recomiendan prestar atención a todo lo que hay. A todo elemento que aparece en la misma. Aparte de los platos, hay otros servicios y productos por los que no está permitido cobrar, como son el cubierto y el servicio en mesa.
Advierten además de que tampoco es legal poner en el apartado del precio "según mercado" o negarse a servir gratis el agua del grifo.
Ante esto, se ha publicado una ley que obliga a los servicios de hostelería a ofrecer agua no envasada a los clientes de forma gratuita.
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