Hoy, en laSexta, Equipo de Investigación analiza el auge de las patrullas ciudadanas en españa

Esta noche, Equipo de Investigación plantea una cuestión de fondo: dónde está el límite entre la colaboración ciudadana y la intervención directa, y qué ocurre cuando la exposición, la viralidad y el clima social generan dinámicas difíciles de controlar.

Las patrullas ciudadanas se extienden por distintas ciudades españolas impulsadas por redes sociales y discursos sobre la inseguridad. Este viernes, Equipo de Investigación estrena un reportaje que investiga cómo funcionan estos grupos, quién está detrás de su expansión y qué consecuencias pueden tener cuando el miedo y la exposición pública traspasan lo digital.

Los reporteros del programa recorren Madrid, Barcelona, Sevilla, Ourense y Torre Pacheco para observar sobre el terreno la actividad de estas patrullas. Grupos de vecinos que organizan recorridos, reciben avisos a través de aplicaciones y graban sus intervenciones, que posteriormente difunden en redes sociales.

Algunos de estos contenidos acumulan cientos de miles de seguidores y millones de visualizaciones. El reportaje muestra cómo ese material no solo documenta actuaciones, sino que contribuye a construir un relato sobre la inseguridad que se amplifica en internet y genera reacciones cada vez más intensas.

A través de testimonios directos, el programa presentado por Glòria Serra recoge tanto la visión de quienes participan en estas patrullas como la de expertos en seguridad, derecho y comunicación digital. Los analistas advierten de los riesgos de actuar fuera de los cauces legales y del impacto que puede tener la difusión de imágenes y mensajes en la percepción social.

El reportaje también aborda el papel de creadores de contenido y figuras públicas que han incorporado este fenómeno a sus plataformas, multiplicando su alcance y convirtiéndolo en un contenido viral que monetizan.

Uno de los ejes centrales es el caso de Torre Pacheco (Murcia), donde una agresión desencadenó una escalada de tensión alimentada por mensajes en redes sociales. El programa analiza cómo la circulación de contenidos y llamamientos digitales puede trasladarse a la calle y derivar en episodios de enfrentamiento.

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