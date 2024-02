José Antonio, principal líder de la organización de una organización de drogas de diseño, tenía todo lo imprescindible en su casa para no salir de ella. Incluido un gimnasio y un jacuzzi. Pese a que Estefanía y José Antonio intentaban no llamar la atención de sus vecinos, en las redes sociales no ocultan su alto nivel de vida. Sus vecinos cuentan a Equipo de Investigación que la pareja mandó un camión de mudanzas a las casa.

Por otro lado, una mujer sostiene que tenían un "laboratorio de anabolizantes que mandaban por internet". A la mujer le contaron que el perro de la casa lo habían sacado de una protectora. "Y yo sin saber que andaban metidos en esos líos", añade en declaraciones a programa de 2019. Otro de los vecinos recuerda la cara de su mujer, pero no la de él. Asegura que no lo llegó a ver nunca. Sin embargo, le llama la atención que viviesen en la zona más apartada de la urbanización. "Tenían un coche modificado", recuerda.

Mientras tanto, el presunto líder, su mujer y su suegra disfrutaban de múltiples viajes y de su gran afición por la música electrónica. La pareja acudía a grandes festivales por toda Europa. En uno de ellos conocen al hombre que, según la guardia Civil, es la pieza clave para su negocio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.