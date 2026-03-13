Alejandro, adicto en rehabilitación, afirma que las bebidas energéticas "fueron el inicio": "Me ponía violento y tenía problemas"

Equipo de Investigación recoge el testimonio de Alejandro Martínez, un joven en proceso de rehabilitación, que en este vídeo explica el papel de las bebidas energéticas en su adicción y cómo le llevaron a situaciones de agresividad y violencia.

Aunque las bebidas energéticas no son una sustancia ilegal, ya aparecen en las estadísticas oficiales y las encuestas a menores de 14 a 18 años del Plan Nacional de Drogas. Las estudia en el mismo informe donde se recogen otros consumos de riesgo entre adolescentes.

Casi uno de cada tres jóvenes las toma habitualmente y uno de cada seis las combina con alcohol, pero para algunos, el subidón deja de ser un juego y acaba en un centro de desintoxicación.

Guillermo Acevebo, terapeuta en uno de estos centros, asegura que ya han recibido pacientes con este tipo de adicción, pero "siempre combinado con otro tipo de consumo". En este sentido, señala que "si una persona ya en su adolescencia busca evadirse con el consumo de algo sencillo de adquirir en la calle, probablemente conforme vaya desarrollando su adicción irá consumiendo otro tipo de sustancias".

El paso del consumo al abuso, indica, se produce cuando existe una "dependencia hacia ese tipo de bebidas". De hecho, afirma que al dejar de tomarlas "puede aparecer incluso un síndrome de abstinencia".

Alejandro Martínez tiene 25 años y lleva dos en tratamiento. Asegura que las bebidas energéticas fueron "el inicio" de su adicción y que empezó a tomarlas con 12 o 13 años. Lo hizo, explica, "por curiosidad" y "como realmente eso lo puedes encontrar en todos lados, no me resultó complicado".

Empezó tomando una o dos y, a medida que tenía más edad, llegó a comprar "cinco o seis". Cuando salía de fiesta, confiesa, "lo mezclaba con alcohol también". Señala que en ese último caso, había un momento en que sentía "agitación máxima" y "te puede dar un paro cardíaco".

En su caso, sostiene que incluso llegó a perder la conciencia de lo que estaba haciendo "muchas veces", hasta el punto de que le hacía ponerse "violento" y tener "problemas": "Me han llegado a dar palizas, me han intentado apuñalar", recuerda Alejandro, todo ello fruto de su "actitud violenta y agresiva" que incluso llegó a sufrir su familia.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.