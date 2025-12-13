La empresa que traslada mochilas en el Camino de Santiago detalla a Equipo de Investigación por qué no revisa si contienen chinches

Una empresa dedicada a transportar las mochilas de los peregrinos en el Camino de Santiago admite a Equipo de Investigación que no las revisa a pesar del repunte de chinches: "No terminaríamos", argumentan.

En pleno repunte de chinches en el Camino de Santiago, la gerente de un albergue advierte de que el principal vehículo de propagación son las propias mochilas de los peregrinos, donde los insectos viajan ocultos entre bolsillos y recovecos. Según explica, muchas acaban además apiladas en furgonetas de empresas de transporte: "La mete en el furgón y en el mismo van mínimo 20, 30 o 50. Ahí ya todas las mochilas que están en ese furgón están contaminadas absolutamente al momento", alerta.

Equipo de Investigación localiza a una de esas compañías y pregunta a un trabajador si revisan el equipaje para detectar chinches. Él lo admite sin rodeos: "Es que no terminaríamos, estamos hablando de 50 o más maletas diarias y es imposible controlar y terminar a una hora prudente". Añade que desinfecta la furgoneta con un spray antes de salir: "Al final está desinfectado y está limpio. En cambio, los peregrinos por el camino es donde adquieren los bichos", sostiene.

