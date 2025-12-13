El esfuerzo de los voluntarios para frenar la sobrepoblación felina: "Una gata puede dar entre 15 y 20 gatitos en un periodo de 6 u 8 meses"

Ahora

David es un ingeniero que cada día dedica sus horas libres a velar por la seguridad de los felinos. Junto con otros voluntarios, dedica su tiempo a capturar gatos para posteriormente esterilizarlos.

Cazagatos para controlar la población felina callejera: "Una gata puede dar en un periodo de 6 u 8 meses entre 15 y 20 gatitos"

David es ingeniero, pero cada día, cuando termina su jornada, cambia planos y herramientas por jaulas trampa y alimento húmedo. Junto a otros voluntarios, dedica sus horas libres a capturar gatos callejeros para poder esterilizarlos y así controlar la colonia felina.

"El propósito es controlar la población de la colonia, porque una sola gata, en un periodo de seis u ocho meses, nos puede dar entre 15 y 20 gatos", explica David.

Manuel, también voluntario, detalla qué significa gestionar una de estas colonias: «Es un lugar donde concurren un grupo de gatos y donde una persona los alimenta y procura mirar un poco por su salud». Él está reconocido oficialmente como cuidador y responsable. Y, según recuerda, el verdadero titular de los animales debería ser la administración: «El dueño es el Ayuntamiento, porque son gatos que viven en sus calles y debería ser quien los atienda».

El compromiso tiene un coste personal. "Todo esto conlleva muchas cosas […] A mí me ha coartado la vida porque no puedo viajar con mi mujer, aquí hay que atender a los gatos", señala Manuel.

Además del tiempo, el responsable de la colonia invierte más de 3.000 euros al año de su propio bolsillo en alimentar y cuidar a los animales.

