El alcalde de Puerto Serrano, sobre las amenazas de la madre de 'El Patrón': "Tengo la conciencia totalmente tranquila"

La web del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz) se distancia de la imagen que dan del municipio los clanes de la droga. En este fragmento, Equipo de Investigación charló con el alcalde: Daniel Pérez.

"Nos están colocando una sombra negra encima que no tiene que ver con la realidad de nuestro pueblo y nos afecta pública y privadamente", comentó Daniel Pérez al reportero del programa, quien le preguntó sobre las amenazas que había sufrido por parte de la madre de 'El Patrón': "Ella tendrá que dar explicaciones, a la Guardia Civil o al juzgado, y en cualquier caso, la responsable de sus palabras es ella. Lo que puedo decir es que tengo la conciencia totalmente tranquila".

Según informó el reportero, Conchi, 'La Latera' le recriminaba al alcalde "que no le avisara de la operación contra su hijo". "Cualquier persona que me conozca sabe que no tengo nada que temer al respecto. Es una situación muy desagradable que alguien te amenace y te insulte, pero os puedo decir que estoy especialmente orgulloso de que en las tres ocasiones en las que me ha ocurrido sea por defender a mi pueblo", sentenció.

Además, el reportero le preguntó sobre que el 'Patrón' desvalase que había "dos municipales corruptos que cobraban 500 euros por guardar las parcelas de marihuana". "Pongo la mano en el fuego por todos y cada uno de los policías locales y me consta que tales informaciones fueron denunciadas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta vuelve a emitir este domingo.