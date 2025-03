Así explotó 'La Latera', madre de 'El Patrón', contra un reportero de Equipo de Investigación: "¡Hablaré con el juez!"

Este domingo, laSexta recupera el reportaje dedicado a 'El Patrón', Francisco Javier Ramos, vecino de la Serranía de Cádiz, investigado por la policía por blanqueo de dinero, tráfico de marihuana... en una red que implica a familiares y amigos.

Una de las implicadas es Conchi, su madre, más conocida como 'La Latera'. Un vídeo compartido en sus redes sociales fue clave en la investigación al clan. Y es que, tal y como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas, dio pistas a los agentes de cómo seguir el rastro del dinero: "Si me tiene que llevar presa que me lleven, me he tirado un año...Y con mucho orgullo". Conchi está en libertad con cargos, acusada de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Este fragmento recoge el momento en el que los reporteros de Equipo de Investigación llamaron a Conchi, y le preguntaron sobre el hecho de que la Guardia Civil le situase al frente de una organización criminal ligada al narcotráfico y al blanqueo, una pregunta que provocó su enfado: "¡Me cago en tus muertos. Conmigo no tenéis que hablar nada. Yo cuando tenga que hablar, hablo con el juez, que es el que manda; ustedes no mandáis una mierda".

El alto nivel de vida de 'El Patrón'

'El Patrón' está acusado de crear una supuesta red de blanqueo implicando, según la Guardia Civil, a familiares y conocidos. Cuando la Guardia Civil entró a la casa del líder del clan de 'Los Piños' en Puerto Serrano, Cádiz, encontró una plantación de marihuana. Los agentes llegaron a requisar 1.000 macetas que en el mercado podrían alcanzar los 300.000 euros.

Además, justo al lado del invernadero, descubrieron el vestidor, donde guardaba un centenar de prendas de marca y 40 pares de zapatos de lujo, de firmas como Versace, Balenciaga, o Gucci". En total, sumando el precio de su ropa y sus joyas, su 'total look' teniendo en cuenta todo lo que puede llevar encima ascendería a unos 18.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta vuelve a emitir este domingo.