El agricultor que alquiló sus tierras para energía solar y multiplicó sus ingresos: "Esto me viene de maravilla, con la edad que yo tengo"

Equipo de Investigación analiza el auge de la energía solar en el campo y habló con José Portillo, un agricultor de Carmona que decidió alquilar 15 hectáreas de sus tierras para la instalación de placas fotovoltaicas.

Equipo de Investigación analiza el auge de la energía solar en el campo y habló con José Portillo, un agricultor de Carmona que decidió alquilar 15 hectáreas de sus tierras para la instalación de placas fotovoltaicas.

Al explicar los motivos de su decisión, respondía con total franqueza: "Creo que voy a ganar más dinero con las placas", reconocía. Según detallaba, recibe 1.900 euros por hectárea por destinar sus terrenos a paneles solares, mientras que por cada cosecha apenas obtiene unos 100 euros por hectárea.

Portillo contaba además que el dinero que reciba lo destinará a "vivir un poquito mejor" y a "viajar un poquito", algo que, aseguraba, nunca había podido hacer. "Esto me viene de maravilla, con la edad que yo tengo", admitía. Puedes escuchar su intervención en el vídeo que acompaña estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de febrero de 2023.

*Puedes ver el contendio completo en atresplayer.com

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