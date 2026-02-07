Hemeroteca Equipo de Investigación
Lorenzo Caprile analiza un vestido de Shein: "No voy a hacer la prueba del mechero porque saldríamos ardiendo"
El icónico diseñador, que ha trabajado hasta con la reina Letizia, analizaba en 2024 para Equipo de Investigación las prendas elaboradas por el gigante asiático.
Shein y Temu se han convertido en la tienda de referencia para millones de consumidores llevando a los bazares de calle y pequeños comercios a sus peores momentos. Sus bajo precios han puesto contra las cuerdas al comercio tradicional, que se enfrenta a un gigante prácticamente imbatible. Equipo de Investigación analizaba el modus operandi de estas plataformas y la calidad real de los productos que comercializan en un especial en 2024.
Los reporteros compran en Shein un vestido de 70 euros y se lo llevan al diseñador Lorenzo Caprile -creador de referencia y responsable de vestidos para numerosas figuras públicas, entre ellas la reina Letizia- para que evalúe su calidad. "El vestido lleva dos capas de tul, además de la base lisa y toda la pedrería. Solo adquiriendo estos materiales en España ya estaríamos muy cerca de los 70 euros. Está relativamente bien confeccionado. La calidad de las telas… no voy a hacer la prueba del mechero porque saldríamos ardiendo; seguramente es plástico puro. Y aquí, en el remate, al devolver el forro, lo han pellizcado", detallaba el modisto.
Tras su análisis, Caprile calificaba de "milagroso" el precio final: "Me parece un milagro que esto cueste 70 euros, sinceramente. Un traje de este estilo en España rondaría fácilmente los 500 o 600 euros; sí, diez veces más".
El diseñador también explicaba qué hay detrás de estas cifras tan bajas: "Hay realidades un poco tristes y miserables -por no usar palabras más fuertes-, porque aquí hay muchísima mano de obra implicada. Por un lado, defendemos el consumo sostenible, el comercio de proximidad, apoyar a las tiendas del barrio, que es lo más lógico. Y por otro, todos estamos comprando aquí… Es muy contradictorio".
