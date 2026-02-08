Ahora

Un universitario denuncia cláusulas abusivas en su contrato de alquiler y pagos en efectivo para eludir a Hacienda

Uno de los estudiantes describe su habitación como un espacio "casi un armario", aunque con ventana. A la falta de espacio se suma el escaso aislamiento de las paredes, que dificulta la convivencia cuando el piso está completo.

"Tengo que pagar en efectivo": un estudiante revela la trampa de sus caseros para no declarar a Hacienda

Equipo de Investigación recoge el testimonio de dos estudiantes que han decidido denunciar las condiciones que se vieron obligados a aceptar para poder alquilar una habitación en España. Ambos relatan la existencia de cláusulas que califican de abusivas y que, aseguran, limitan de forma severa su vida cotidiana.

Entre las condiciones del contrato figura la prohibición de recibir a sus parejas en el piso, la imposibilidad de consumir alcohol incluso dentro de las habitaciones y la facultad del arrendador para acceder a la vivienda con el pretexto de "hacer seguimiento del contrato" o enseñar las habitaciones que estén libres. "Hay una cierta intimidación", reconoce uno de los jóvenes al referirse a esta última cláusula.

En el piso pueden llegar a convivir hasta siete personas, con habitaciones cuyo precio oscila entre los 450 y los 550 euros. Además, denuncian que el pago solo puede realizarse en efectivo. "Dice que así evita declarar los ingresos a Hacienda", explican.

Pese a ser conscientes de las malas condiciones del contrato y del reducido tamaño de las habitaciones y zonas comunes, ambos jóvenes aseguran que aceptaron el alquiler por falta de alternativas. "Es lo mejor que encontré", resume uno de ellos.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

