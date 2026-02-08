Un universitario denuncia cláusulas abusivas en su contrato de alquiler y pagos en efectivo para eludir a Hacienda

Uno de los estudiantes describe su habitación como un espacio "casi un armario", aunque con ventana. A la falta de espacio se suma el escaso aislamiento de las paredes, que dificulta la convivencia cuando el piso está completo.

Equipo de Investigación recoge el testimonio de dos estudiantes que han decidido denunciar las condiciones que se vieron obligados a aceptar para poder alquilar una habitación en España. Ambos relatan la existencia de cláusulas que califican de abusivas y que, aseguran, limitan de forma severa su vida cotidiana.

Entre las condiciones del contrato figura la prohibición de recibir a sus parejas en el piso, la imposibilidad de consumir alcohol incluso dentro de las habitaciones y la facultad del arrendador para acceder a la vivienda con el pretexto de "hacer seguimiento del contrato" o enseñar las habitaciones que estén libres. "Hay una cierta intimidación", reconoce uno de los jóvenes al referirse a esta última cláusula.

En el piso pueden llegar a convivir hasta siete personas, con habitaciones cuyo precio oscila entre los 450 y los 550 euros. Además, denuncian que el pago solo puede realizarse en efectivo. "Dice que así evita declarar los ingresos a Hacienda", explican.

Uno de los estudiantes describe su habitación como un espacio tan reducido que "podría considerarse casi un armario", aunque admite resignado que al menos dispone de una ventana. A ello se suma el escaso aislamiento de las paredes, que convierte la convivencia en un problema cuando el piso está completo.

Pese a ser conscientes de las malas condiciones del contrato y del reducido tamaño de las habitaciones y zonas comunes, ambos jóvenes aseguran que aceptaron el alquiler por falta de alternativas. "Es lo mejor que encontré", resume uno de ellos.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.