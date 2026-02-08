Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

Alquilar pisos para subarrendar habitaciones: "Descubrimos este negocio viendo vídeos de YouTube"

El mercado del alquiler de habitaciones no solo atrae a personas que buscan dónde vivir, sino también a quienes han encontrado en él una forma de negocio. Es el caso de Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que han hecho del subarriendo su modo de vida tras alquilar pisos.

Vivir de alquilar pisos para subarrendar habitaciones: "Facturaremos más de medio millón al año"

El mercado del alquiler de habitaciones no solo atrae a personas que buscan dónde vivir, sino también a quienes han encontrado en él una forma de negocio. Es el caso de Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que han hecho del subarriendo su modo de vida tras alquilar pisos para, posteriormente, realquilar sus habitaciones.

Ambos relatan a Equipo de Investigación, en un programa sobre el alquiler por habitaciones estrenado en abril de 2023, que su actividad diaria consiste en localizar viviendas en alquiler. En algunos casos, ofrecen a los propietarios realizar reformas "gratuitas" para "mejorar la propiedad" y obtener así el permiso para subarrendarla.

La rentabilidad que aseguran obtener puede superar el 80% del precio del alquiler. "Nosotros ya estamos facturando más de medio millón de euros al año. Esperamos llegar a los 750.000 este año y, más o menos, el beneficio bruto mensual es de unos 12.000 euros", explican.

En menos de dos años han incorporado a su cartera 17 pisos, algunos de los cuales les generan ingresos cercanos a los 3.000 euros mensuales. En total, gestionan 80 habitaciones. Según cuentan al programa, descubrieron este modelo de negocio "por vídeos de YouTube, por Facebook y por muchos gurús que intentan vender que en un año vas a ser rico".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de abril de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Aragón, en directo | El 8F, jornada clave en Aragón (y España), con las encuestas a favor de PP y Vox
  2. Borrasca Marta, en directo | El temporal da una horas de tregua antes de la llegada de un nuevo frente a la Península
  3. EXCLUSIVA | Gabriel Rufián arranca una gira de actos públicos con líderes de la izquierda el 18 de febrero
  4. Negociación in extremis: Transportes sigue buscando un acuerdo con los sindicatos para evitar la huelga que podría cancelar más de mil trenes
  5. "Joe el dormilón", "la desagradable de Hillary" u "Obama, el fundador de ISIS": Trump no oculta su odio hacia otros líderes estadounidenses
  6. La huida hacia adelante del PP en el caso del alcalde de Móstoles con mentiras y justificando al presunto agresor: "¿Y tú cómo ligas?"