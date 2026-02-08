Alquilar pisos para subarrendar habitaciones: "Descubrimos este negocio viendo vídeos de YouTube"

El mercado del alquiler de habitaciones no solo atrae a personas que buscan dónde vivir, sino también a quienes han encontrado en él una forma de negocio. Es el caso de Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que han hecho del subarriendo su modo de vida tras alquilar pisos.

El mercado del alquiler de habitaciones no solo atrae a personas que buscan dónde vivir, sino también a quienes han encontrado en él una forma de negocio. Es el caso de Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que han hecho del subarriendo su modo de vida tras alquilar pisos para, posteriormente, realquilar sus habitaciones.

Ambos relatan a Equipo de Investigación, en un programa sobre el alquiler por habitaciones estrenado en abril de 2023, que su actividad diaria consiste en localizar viviendas en alquiler. En algunos casos, ofrecen a los propietarios realizar reformas "gratuitas" para "mejorar la propiedad" y obtener así el permiso para subarrendarla.

La rentabilidad que aseguran obtener puede superar el 80% del precio del alquiler. "Nosotros ya estamos facturando más de medio millón de euros al año. Esperamos llegar a los 750.000 este año y, más o menos, el beneficio bruto mensual es de unos 12.000 euros", explican.

En menos de dos años han incorporado a su cartera 17 pisos, algunos de los cuales les generan ingresos cercanos a los 3.000 euros mensuales. En total, gestionan 80 habitaciones. Según cuentan al programa, descubrieron este modelo de negocio "por vídeos de YouTube, por Facebook y por muchos gurús que intentan vender que en un año vas a ser rico".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de abril de 2023.

