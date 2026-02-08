"Los latinos son problemáticos por la bulla que meten": el racismo que aflora en chats de caseros de alquiler

Entre ellos, se puede leer cómo los propietarios evitan arrendar habitaciones a pensionistas por su carácter guerrero, a latinos por "meter mucha bulla" y a familias monoparentales por su situación de vulnerabilidad.

Propietarios de viviendas que alquilan habitaciones intercambian consejos sobre cómo seleccionar inquilinos en un chat privado de Telegram al que ha tenido acceso Equipo de Investigación. En esas conversaciones se comparten mensajes abiertamente discriminatorios, amparados en la idea de que "mi piso, mi negocio, mis condiciones", como afirma uno de los participantes tras una sucesión de comentarios excluyentes.

En el chat se desaconseja alquilar a determinados perfiles. "Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", escribe uno de los propietarios. A los pensionistas los califican de "guerreros" y de dar "bastantes problemas de convivencia porque defienden mucho sus derechos", mientras que las familias monoparentales son consideradas "vulnerables".

Algunos mensajes llegan a justificar estas exclusiones con argumentos claramente racistas y deshumanizadores: "Persona sola con hijos... como les cueste pagar, no los sacas ni con calzador". La consigna que se repite es evitar cualquier posible complicación, incluso a costa de discriminar. "Para caridad, la madre Teresa de Calcuta", zanjan en el chat.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.