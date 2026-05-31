1.000 macetas de marihuana, joyas, 40 pares de zapatos de lujo: todo lo que guardaba el clan de 'Los Piños' en sus viviendas

En un registro policial en 2022 los agentes encontraron en la vivienda de Puerto Serrano del jefe del clan de 'Los Piños' drogas valoradas en 300.000 euros. La punta de un iceberg que le llevó directamente a prisión.

En Puerto Serrano, Cádiz, el clan de 'Los Piños' siempre ha sido conocido. Acusados de narcotráfico y ya con su líder, 'El Patrón', entre rejas, Equipo de Investigación analizaba en 2022 las operaciones de este grupo en el municipio, así como las acusaciones en su contra.

El insólito gasto eléctrico en la calle Guadalete fue la pista que destapó una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de marihuana en el municipio gaditano. Lo que parecía una simple anomalía en el consumo de luz derivó en una macrorredada en la que participaron 60 guardias civiles y 20 militares. Los registros se centraron en las viviendas del clan de 'Los Piños', situadas en esa misma avenida.

Las imágenes, a las que Equipo de Investigación accedió en 2022 gracias a la Guardia Civil, muestran la magnitud del hallazgo: más de 340 kilos de marihuana requisados, además de 11 cogollos secos listos para el consumo. "Ese día llevaban diez órdenes de registro, pero se quedaron cortos", relataba un agente. "Entraban en una casa, descubrían un cultivo de maría y en la de al lado había otro". Así, hasta 19 veces.

En la vivienda de uno de los cabecillas, 'El Patrón', la sorpresa fue aún mayor: 1.000 macetas de marihuana que, en el mercado, habrían alcanzado los 300.000 euros. Además, ropa de marca, joyas o 40 pares de zapatos de lujo. Junto a él, una red de colaboradores formada por familiares y amigos -electricistas, jardineros…- también cayó bajo el foco de la operación.

El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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