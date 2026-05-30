"Me tuve que meter para alimentar a mis hijos": el relato de un extraficante de hachís a Equipo de Investigación

Un hombre que durante años trabajó en el tráfico de hachís relató ante las cámaras de Equipo de Investigación cómo acabó vinculado a un negocio ilegal que, asegura, se convirtió en su única salida para mantener a su familia.

Con la voz tranquila y sin ocultar su pasado, un hombre que durante años trabajó en el tráfico de hachís relató ante las cámaras de Equipo de Investigación cómo acabó vinculado a un negocio ilegal que, asegura, se convirtió en su única salida para mantener a su familia. El testimonio formó parte de un reportaje emitido en 2015 sobre las redes de narcotráfico entre Marruecos y España.

El hombre explica que intentó ganarse la vida por vías legales antes de dar el paso definitivo hacia el contrabando. "He trabajado mucho en el campo, he emigrado fuera, pero no me ha dado para vivir", confiesa. La falta de oportunidades y la precariedad económica, asegura, terminaron empujándole hacia el tráfico de droga: "Me he tenido que meter en otras cosas para darles de comer a mis hijos".

Lejos de mostrarse arrepentido, reconoce abiertamente su cercanía con el entorno del narcotráfico y normaliza una actividad profundamente arraigada en algunas zonas costeras. "Me parece de puta madre que se siga traficando. Soy amigo de todos ellos", afirma sin titubeos ante el equipo del programa. Incluso admite que volvería a involucrarse en este tipo de operaciones si tuviera ocasión: "Me encantaría trabajar con alguna organización preparada".

Según relata, las tareas de descarga de fardos de hachís en la costa podían reportarle ganancias de hasta 3.000 euros por una sola noche de trabajo. Un dinero rápido y difícil de igualar en empleos convencionales, especialmente en entornos marcados por el desempleo y la falta de recursos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

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