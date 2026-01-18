Así fue la operación contra el clan de 'Los Piños': "En su calle se consumía más luz que en todo el hospital comarcal de Villamartín"

En Puerto Serrano, los apagones son rutina para los vecinos, que culpan a los cultivos de marihuana. Un transformador ardió cerca de la calle 'Los Piños': la Guardia Civil lo atribuye al consumo eléctrico desmedido de estas plantaciones.

El clan de 'Los Piños' era más que conocido en Puerto Serrano, Cádiz. Acusados de narcotráfico, ya en la actualidad con su líder, El Patrón, entre rejas, la noche sorprendía en 2022 a los vecinos con una sorprendente ausencia: no había luz. Equipo de Investigación analizaba entonces las operaciones de este grupo en el municipio, así como las acusaciones en su contra.

Los apagones se habían convertido en parte de la rutina de los vecinos de la Serranía de Cádiz, quienes señalan con firmeza un culpable: los cultivos de marihuana. A escasos 500 metros de la calle del clan familiar, un transformador ardía. Según explicó un agente de la Guardia Civil al programa, el incendio se debió al consumo desmesurado de electricidad que requieren estas plantaciones.

"Estamos hablando de viviendas en las que pueden funcionar entre cuatro y seis aparatos de aire acondicionado las 24 horas, con bombillas de 600 vatios para calentar las plantas, además de ventiladores y extractores de olor y humedad. La infraestructura es totalmente sobredimensionada", detalló.

La magnitud del problema quedaba reflejada en una comparación contundente. "En un solo tramo de la calle de Los Piños se consumía más electricidad que en todo el hospital comarcal de Villamartín", aseguró el agente.

Sobre los enganches ilegales, la Guardia Civil precisó que los podían haber realizado tanto miembros de la organización criminal como terceros, aunque subrayó que era evidente que trabajaban al servicio del clan. De hecho, el descomunal gasto energético en esa calle fue el detonante de la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños'.

