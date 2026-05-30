"Me cago en tus muertos": el explosivo mensaje de la madre de ‘El Patrón’ a Equipo de Investigación

La investigación contra 'Los Piños' comenzó cuando la Guardia Civil detectó en varias viviendas de Puerto Serrano un consumo eléctrico superior al del hospital comarcal. La madre de 'El Patrón' reaccionó con insultos al ser preguntada por el caso.

La investigación arrancó cuando la Guardia Civil detectó un consumo eléctrico desorbitado en varias viviendas de Puerto Serrano (Cádiz), superior incluso al del hospital comarcal de la zona. Aquella anomalía llevó a los agentes a solicitar autorización judicial para registrar varias casas vinculadas al entorno de Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', señalado como presunto cabecilla de una compleja trama de blanqueo de capitales.

Según los investigadores, la red habría utilizado familiares y personas cercanas para ocultar patrimonio y mover dinero procedente de actividades ilícitas. Entre los nombres que aparecen en la causa figura el de Conchi, conocida en el pueblo como ‘La Latera’ y madre de ‘El Patrón’, investigada por presuntos delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal.

Equipo de Investigación logró contactar telefónicamente con ella para preguntarle por las acusaciones. Su reacción fue inmediata y explosiva. "Me cago en tus muertos, cuando tenga que hablar algo, hablo con el juez. Ustedes mandáis una mierda, ¿vale?", respondió tajante antes de cortar la conversación.

El programa también mostró uno de los vídeos incorporados a la investigación policial, en el que la pareja de 'El Patrón' aparece presumiendo supuestamente del elevado nivel de vida y de las actividades atribuidas a su entorno. Unas imágenes que, según los agentes, reforzarían la tesis de la existencia de una estructura organizada dedicada a ocultar dinero y bienes.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril de 2022.

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