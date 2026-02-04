Agentes del ICE sacan sus armas y detienen a los activistas que les grababan en Minneapolis

Los detalles Es la única forma que están encontrando algunos ciudadanos estadounidenses de combatir el horror de los agentes del ICE. Las redadas contra migrantes se suceden cada día y los activistas intentan grabarlo todo. Los agentes responden desenfundando sus armas.

Minneapolis, en Minnesota, se ha convertido en el epicentro de la política migratoria agresiva del presidente Donald Trump. Las redadas de ICE ocurren diariamente, mostrando escenas de violencia extrema. En una reciente redada, agentes desenfundaron armas mientras activistas grababan detenciones, enfrentándose directamente a voluntarios que intentaban proteger a los inmigrantes. Las imágenes recuerdan al asesinato de Alex Pretti, con gritos, pánico y disparos de bengalas contra activistas. Estos valientes ciudadanos graban los arrestos para denunciar el abuso policial, alertando a otros voluntarios sobre las detenciones y buscando reducir la impunidad de los agentes de ICE.

Los agentes de migración se enfrentan literalmente a los activistas, a los voluntarios que intentan proteger a los inmigrantes. En el vídeo que acompaña estas líneas se ven situaciones que recuerdan mucho al asesinato a sangre fría de Alex Pretti. Gritos, pánico, carreras y disparos de bengalas contra los activistas que, cámara en mano, intentan registrar el horror que se vive en las calles de Minneapolis.

Es la forma de denunciar el abuso policial. Decenas de ciudadanos valientes que avisan a otros voluntarios de dónde se está produciendo un arresto y lo graban para que los agentes del ICE no se sientan tan impunes.

