Agentes del ICE sacan sus armas y detienen a los activistas que les grababan en Minneapolis

Los detalles Es la única forma que están encontrando algunos ciudadanos estadounidenses de combatir el horror de los agentes del ICE. Las redadas contra migrantes se suceden cada día y los activistas intentan grabarlo todo. Los agentes responden desenfundando sus armas.

La ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, sigue siendo el epicentro de esa política migratoria salvaje que está llevando a cabo contra los migrantes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las redadas se suceden día tras día y dejan imágenes de extrema violencia. En una de las últimas, se ve cómo los agentes de ICE desenfundan sus armas cuando los activistas graban las detenciones.

Los agentes de migración se enfrentan literalmente a los activistas, a los voluntarios que intentan proteger a los inmigrantes. En el vídeo que acompaña estas líneas se ven situaciones que recuerdan mucho al asesinato a sangre fría de Alex Pretti. Gritos, pánico, carreras y disparos de bengalas contra los activistas que, cámara en mano, intentan registrar el horror que se vive en las calles de Minneapolis.

Es la forma de denunciar el abuso policial. Decenas de ciudadanos valientes que avisan a otros voluntarios de dónde se está produciendo un arresto y lo graban para que los agentes del ICE no se sientan tan impunes.

