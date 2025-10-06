Nuria Garrido, los ojos de laSexta en Israel: "A ellos no le importa en absoluto que salgan estas imágenes"

¿Por qué es importante? La periodista explica que la estrategia de Israel cuando se acerca la posibilidad de un alto el fuego es aumentar los bombardeos sobre Gaza.

Mientras en Egipto han empezado las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre Gaza, en la Franja los bombardeos continúan y aumenta la cifra de muertos palestinos. Sólo el domingo más de 60 personas fueron asesinadas.

La periodista Nuria Garrido, explica en El Objetivo que esta es la estrategia habitual del Gobierno israelí, que "siempre que existe una posibilidad de llegar a una tregua, intensifica los bombardeos hasta el último minuto".

"El Ejército sigue bombardeando, la artillería golpea las tiendas y a Israel no le importa en absoluto que sigan saliendo estas cifras o estas imágenes. No le ha importado estos años, y es una realidad", comenta la periodista, que ha cubierto otros conflictos como la guerra de Ucrania.

Garrido pide también que no se olvide a Cisjordania, que "es la otra parte que Israel ha castigado mucho con más redadas por parte de las FDI, más violencia por parte de los colonos y más asentamientos" que, recuerda, "el derecho internacional estipula que son ilegales"

