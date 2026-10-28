Mario Semper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz: "No caigáis en que es un fallo humano"

LOS DETALLES El superviviente del siniestro en la provincia de Córdoba cuenta en el programa guiado por Ana Pastor que "están pidiendo a la ciudadanía que no coja el tren".

El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, Mario Semper, ha hablado este miércoles del accidente que ha dejado al menos 68 muertos y decenas de heridos. Hace apenas 20 días, el superviviente del municipio cordobés declaraba que "el tren a día de hoy es peligroso" y que "los problemas que provocaron (su) tragedia, siguen estando ahí". Además dio la cifra de que, en los últimos 13 años han habido casi 150 accidentes en España.

En conversaciones en El Objetivo, Semper ha señalado que, dado que "la situación no ha cambiado", están "pidiendo a la ciudadanía que no se monten en el tren". "Hay una clara dejadez de las personas que deberían preocuparse por la seguridad. Esta dejadez, esta falta de mantenimiento, se arrastra desde hace mucho años", sentencia. "Estamos en la misma situación que hace nueve meses".

"Ya habíamos llegado a la conclusión de que el tren no es seguro", añade. Por ello, trataron de llevar la propuesta de "una paralización del sistema ferroviario en España" al Consejo de Ministros, pero lamenta que "no les escuchó".

"No es un fallo humano"

"No caigáis en que es un fallo humano. No es un fallo humano. Disponemos de una tecnología súper avanzada para que, ante un despiste, la tecnología supla al ser humano", señala el entrevistado. Y da el ejemplo de los sistemas que "hacen que, si el conductor se desmaya, el tren se pare".

Ante las declaraciones del ministro de Óscar Puente, que ha declarado que "tenemos un sistema ferroviario seguro y homologable al resto de países de nuestro entorno", Semper responde que no sabe "a qué está esperando Pedro Sánchez para cesar a esta persona". Y añade: "pero no solo a él, también al presidente de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, al de la AITAT (Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes) y a Pedro Marcos, presidente de Adif".

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