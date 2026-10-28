El farmacéutico de Urda describe el horror que encontró al llegar al accidente de tren: "Nunca jamás lo he vivido ni se lo deseo a nadie"

Antonio García Condado, farmacéutico de Urda, explica lo que se encontró al llegar a la zona del accidente con una cabecera del AVE que era "un amasijo de hierros" y el tren Iryo que "era una tragedia todavía, si cabe, peor".

Instantes después del accidente de tren, los vecinos de Urda se ponían en marcha para ayudar a los pasajeros. Uno de ellos es Antonio García Condado, el farmacéutico de la localidad que explica que ha vivido "una jornada horrorosa": "Yo nunca jamás lo he vivido ni se lo deseo a nadie que lo viva", afirma.

Eran las 9:15 cuando, después de que su hija le avisara, Antonio decidió trasladarse hasta la zona del accidente. Nada más llegar pensó que no era tan grave, hasta que llegó a la cabecera del AVE, que era "un amasijo de hierros con cadáveres revueltos entre los hierros, moribundos entre medias moviendo las manos en un silencio sepulcral".

Allí vio cómo una persona se estaba despidiendo de su familia: "Sus últimas palabras me enternecieron, dijo: 'Dios es bueno'", explica. Al girarse, se encontró a otra persona que pedía una ambulancia con un hilo de voz y el brazo amputado.

En ese momento, Antonio cuenta que se derrumbó, volvió a su farmacia, cogió todos los medicamentos que pudo y regresó para ayudar a quien pudiera.

Al otro lado de la vía se encontraba el Iryo, que "era una tragedia todavía, si cabe, peor" donde "había un vagón totalmente embutido en otro". Allí gastaron todos los medicamentos hasta que llegaron los servicios de emergencias, momento en que se volvieron a Urda para atender a los heridos y afectados en el pabellón que ha habilitado el Ayuntamiento.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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