El consejo de Mario Samper, superviviente de Adamuz, a las víctimas de Urda: "Un análisis clínico en las primeras 72 horas es fundamental"

Mario Samper, portavoz de la Asociación de Víctimas de Adamuz, comparte su desgraciada experiencia y ofrece a las víctimas del accidente de tren de Urda el asesoramiento y los consejos de su asociación para lo que viene en los próximos días.

Mario Samper sobrevivió al accidente de tren de Adamuz. Hoy es el portavoz de la asociación de víctimas de aquella catástrofe y comparte su experiencia y aprendizajes con las víctimas de la tragedia de Urda.

En primer lugar, les recomienda ponerse en contacto con la Asociación de Víctimas de Adamuz porque "podemos darles varios consejos por la desgraciada experiencia que hemos tenido".

De este modo, apunta que "un análisis clínico en las primeras 72 horas es fundamental, porque si no vas a tener que estar peleándote con los seguros para indemnizaciones, para que te atiendan psicológica o físicamente".

"La adrenalina te impide muchas veces reconocer los daños", afirma Mario, que cuenta que él mismo no quería ir al médico y cuando su pareja le convenció de hacerlo, se encontró con que tenía el esternón roto y el cuello dañado gravemente. "Si me llego a esperar unos días, el seguro no me habría atendido, porque no me habría considerado herido", indica.

Por otro lado, explica que las víctimas también tienen que buscar un abogado y constituirse en asociación. De este modo, recalca la importancia de que contacten con ellos para recibir asesoramiento.

En este momento, Mario se encuentra en Madrid y tiene claro que "nunca jamás" se volverá a subir a un tren: "No puedo, psicológicamente es imposible".

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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