Fernández-Miranda reacciona a las palabras de Ayuso poniendo en duda el voto por correo: "Me parece una salida de tono, el sistema funciona"

El periodista Juan Fernández-Miranda responde a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el voto por correo después de que Pedro Sánchez haya convocado elecciones generales para el 29N.

Isabel Díaz Ayuso sembraba la duda de nuestro sistema electoral animando a la gente a no votar por correo, apenas unas horas después de que Pedro Sánchez adelantase elas elecciones generales y convocase a los españoles a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, era preguntado por estas declaraciones de la presidenta madrileña pero no ha querido pronunciarse sobre el tema.

"Yo no creo que Feijo esté en eso. Además, Feijó fue presidente de Correo, sinceramente, creo que no está en eso. Y si lo dijera, se equivocaría. Del mismo modo que el hecho de que lo haya dicho Ayuso hoy, a mí me parece que es una salida de tono", reacciona el periodista Juan Fernández-Miranda de El Confidencial.

"No está bien, no está bien, porque genera una duda sobre el sistema cuando el sistema funciona", insiste y concluye el periodista. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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