Margallo opina que la guerra en Irak fue ilegal y recuerda la razón que le dio Aznar para meter a España: "Porque no estuvimos en Normandía"

"Yo le pregunté a Aznar por qué apoyamos políticamente lo de Irak. "Porque no estuvimos en Normandía", esa fue su respuesta", ha comentado Margallo en El Objetivo.

El exdiputado al Parlamento Europeo y exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha hecho hincapié que cuando España decidió entrar en la guerra de Irak en 2003 "no había armas de destrucción masiva". "Era una evidencia", ha añadido el exministro en el programa de este jueves de El Objetivo.

Precisamente, este jueves el expresidente José María Aznar defendió una vez más haber entrado en la guerra de Irak. "Sadam había tenido armas de destrucción masiva, las había utilizado contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después. No dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme. De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido", le espetó Aznar a Pedro Sánchez través de un comunicado de su fundación FAES.

Aun así, reconoció que "en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces", pero, según defendió, "el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica".

"Yo le pregunté a Aznar por qué apoyamos políticamente lo de Irak. "Porque no estuvimos en Normandía", esa fue su respuesta", ha comentado Margallo en el programa.

Acto seguido ha dicho "no la juzgo". "Ahora ustedes son jueces", les ha espetado al resto de los colaboradores del programa. Por su parte, el economista Gonzalo Bernardos se ha preguntado por qué EEUU empezó la guerra de Irak. "Es el trauma del 11S, EEUU pierde la cabeza y ve fantasmas donde no lo hay", asegura Bernardos mienras Margallo asiente.

Así, el economista ha hecho hincapié en que Estados Unidos "dejó Irak peor de lo que estaba". Ante esto, Margallo ha apuntado que "donde ha entrado siempre lo ha estropeado".

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