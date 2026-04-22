Albares defiende que España está "mejor" que el resto de la UE para afrontar el cierre de Ormuz y advierte que podría alargarse

Los detalles Sobre la subida del precio de la energía, recuerda que España cuenta con el gas de Argelia y con las energías renovables.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que España está preparada para afrontar cualquier escenario ante el posible cierre del estrecho de Ormuz, lo cual podría prolongarse indefinidamente. Albares destacó que el Gobierno ha demostrado su capacidad para enfrentar crisis con un escudo de 5.000 millones de euros, asegurando que España está mejor posicionada que otros países de la UE para garantizar el suministro energético. Reconoció que el bloqueo podría afectar el precio de alimentos y energía, pero España tiene ventajas como la regasificación y energías renovables. Sin embargo, advirtió que los precios podrían aumentar más. Abogó por la desescalada y la negociación, aunque anticipó un proceso largo y complejo debido a intereses contrapuestos.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España está "preparada para cualquier escenario" ante el cierre del estrecho de Ormuz, un bloqueo que, según ha comentado, podría alargarse durante un tiempo indefinido.

"El Gobierno de España ha demostrado en esta crisis, con un escudo de 5.000 millones de euros, y en crisis anteriores, que sabemos enfrentarnos a las crisis y que estamos preparados para cualquier escenario", ha declarado Albares en El Objetivo, donde ha reivindicado que "España está mucho mejor situada que el resto de los países de la Unión Europea" a la hora de garantizar el suministro energético.

El ministro ha reconocido que, si continúa el bloqueo de Ormuz, además de impedirse el paso de fertilizantes, también podrá afectar al precio de los alimentos y de la energía. Albares ha puesto como ejemplo el queroseno, clave para el combustible de los aviones.

En este sentido, ha indicado que España cuenta con "capacidad de regasificación y un tubo con un país socio como es Argelia", además de "un porcentaje muy elevado de energías renovables que no dependen del bloqueo de ningún estrecho".

No obstante, Albares ha afirmado que si el bloqueo sigue, "terminarán subiendo aún más los precios energéticos", una de las razones por las que el Gobierno se opuso a la guerra en Irán desde un inicio. "Es una violación del derecho internacional, pero también éramos muy conscientes de que iba a golpear el bolsillo de los españoles", ha esgrimido en su entrevista en El Objetivo.

Ante esta situación, el ministro ha pedido "apostar por la desescalada y la vuelta a la mesa de negociación". Aunque ha sostenido que nunca mira "la bola de cristal", ha advertido de que "incluso cuando se sienten a negociar, será una negociación larga y compleja, porque hay muchos actores con intereses encontrados y la desconfianza es máxima por parte de todos".

El ministro ha indicado además que al Gobierno no le consta que haya españoles atrapados por el bloqueo, pero ha indicado que si alguien necesita ayuda, puede contactar con el consulado más cercano o con los servicios centrales del ministerio. "Hemos evacuado a 13.000 españoles desde la región del Golfo en estos últimos meses y, por lo tanto, no vamos a dejar a ningún español sin atención", ha subrayado.

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